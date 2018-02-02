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Школьники Теплого Стана успешно выступили на шахматном турнире
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Школьники Теплого Стана успешно выступили на шахматном турнире 

Управа района Теплый Стан 2 февраля 2018
Фото: Управа района Теплый Стан
Как сообщается на сайте школы № 1507, 30 января в актовом зале ГБО Школы № 1507 ОШО 865 прошел межрайонный этап Открытого городского шахматного турнира по шахматам «Белая ладья».
Сборная команда обучающихся 2004 г.р. и моложе стала бронзовым призером в номинации «Белая ладья»!
Состав сборной: Святослав, Михаил, Арсений, Айк, Камиль и самая юная участница турнира Лиза.
В номинации «Пешка и ферзь» сборная команда одержал победу.
Состав команды:
— Елена С. (10а) 5 туров— 5 побед
— Денис Д. (8в) 5 туров— 4 победы-1 ничья
— Роман Н. (8в) 5 туров— 2 победы
— и самый почетный участник команды Н. Ф. Перов, председатель Совета Ветеранов района Теплый Стан, прадедушка обучающегося школы— 5 туров — 5 побед.
Педагоги школы и все любители шахмат желают шахматистам победы в городском турнире!
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