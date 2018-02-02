На Хорошевском шоссе сформируют сборную района по шахматам

В рамках столичной спартакиады пенсионеров любители шахмат вступят в борьбу за награды. За шахматные столы сядут спортсмены-любители в возрасте от 55 лет и старше. Первым этапом станет районный турнир. Победители встреч затем представят район на окружном турнире.

— Шахматы — это великолепная игра с древнейшей историей. Сегодня это популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы людей во всех уголках планеты, — отметил организатор встречи, начальник отдела спорта ГБУ «Хорошевка-13» Валерий Карандашов.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 940-25-89.

Турнир пройдет в понедельник, 5 февраля, на базе территориального центра соцобслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский».

Турнир стартует в 14.00 по адресу: Хорошевское шоссе, д. 82/7. (вт)