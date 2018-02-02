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Турнир по шахматам устроили на Пятницком шоссе
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Турнир по шахматам устроили на Пятницком шоссе 

Управа района Митино 2 февраля 2018
Фото: Управа района Митино
В спортивно-досуговом центре «Фортуна» на Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 в Митине состоялся районный турнир по шахматам. В интеллектуальных состязаниях приняли участие дети и подростки. Об этом сообщила директор ГБУ Мария Ткачук.
По ее словам, для участников турнира были созданы все условия для интересной и захватывающей игры. Победители и призеры были поощрены грамотами.
Напомним, ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Фортуна“ создан в целях организации спортивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы в районе Митино. (ср)
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