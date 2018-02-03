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Колобков: шахматы являются ключевым видом спорта для России
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Колобков: шахматы являются ключевым видом спорта для России 

ТАСС 3 февраля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Шахматы являются важнейшим и ключевым видом спорта в России. Об этом рассказал министр спорта РФ Павел Колобков на съезде Российской шахматной федерации (РШФ).
В субботу проходят выборы главы РШФ.
"За последние годы шахматы хорошо развиваются — 620 тыс. человек занимается шахматами и их количество растет. За эти годы у нас наладился хороший контакт с РШФ, — сказал Колобков. — Хочу отметить выдающиеся выступления наших шахматистов на международных соревнованиях. И у нас есть хороший резерв".
"Шахматы — важнейший и ключевой вид спорта для нас", — заявил Колобков.
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