Выдвинет ли Россия Иллюмжинова в президенты ФИДЕ, решится в мае 

3 февраля съезд шахматистов России принял решение определиться с кандидатом в президенты ФИДЕ от России в мае 2018 года. Решение принято большинством голосов делегатов съезда.
Ранее на XIII съезде шахматистов России Кирсан Иллюмжинов рассказал о своей подготовке к выдвижению в президенты ФИДЕ и попросил съезд шахматистов России о «моральной поддержке».
В ответ на это Андрей Филатов, избранный сегодня на пост президента РШФ, предложил морально поддержать и Иллюмжинова, и Анатолия Карпова. Съезд проголосовал «за». (Александр МУЙЖНЕК)