Ещё
Выдвинет ли Россия Иллюмжинова в президенты ФИДЕ, решится в мае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выдвинет ли Россия Иллюмжинова в президенты ФИДЕ, решится в мае 

Спорт-Экспресс 4 февраля 2018
3 февраля съезд шахматистов России принял решение определиться с кандидатом в президенты ФИДЕ от России в мае 2018 года. Решение принято большинством голосов делегатов съезда.
Ранее на XIII съезде шахматистов России Кирсан Иллюмжинов рассказал о своей подготовке к выдвижению в президенты ФИДЕ и попросил съезд шахматистов России о «моральной поддержке».
В ответ на это Андрей Филатов, избранный сегодня на пост президента РШФ, предложил морально поддержать и Иллюмжинова, и Анатолия Карпова. Съезд проголосовал «за». (Александр МУЙЖНЕК)
Спорт-Экспресс: последние новости
СКА и "Биолог-Новокубанск" сыграли вничью Карякин начал турнир претендентов с поражения, Крамник победил Грищука Карякин белыми проиграл Ароняну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение