Выдвинет ли Россия Иллюмжинова в президенты ФИДЕ, решится в мае

3 февраля съезд шахматистов России принял решение определиться с кандидатом в президенты ФИДЕ от России в мае 2018 года. Решение принято большинством голосов делегатов съезда.

Ранее на XIII съезде шахматистов России Кирсан Иллюмжинов рассказал о своей подготовке к выдвижению в президенты ФИДЕ и попросил съезд шахматистов России о «моральной поддержке».