Специалист по блицу Роман Малышев выиграл Февральский кубок Пскова по быстрым шахматам: как сообщает федерация шахмат Псковской области, он сохранил лидерство после первого дня, набрав 10,5 очка из 11 возможных. Вторым стал Сергей Кудряшов, который после первого дня делил третье место с несколькими шахматистами: у него 9 очков. В тройку смог ворваться Наум Руденко, который во второй день набрал 4,5 очка из 5 возможных, взяв в сумме 8 очков. Отметим, после первого дня лидировал Роман Малышев, на втором месте располагался Владимир Полевой с 5 очками, третье место делили Сергей Кудряшов и Алина Павлова: у них было по 4,5 очка. Владимир Полевой в итоге остался пятым. Всего в турнире принял участие 31 шахматист. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».