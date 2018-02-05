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Дмитрий Шахов вошёл в состав наблюдательного совета Российской шахматной федерации
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Дмитрий Шахов вошёл в состав наблюдательного совета Российской шахматной федерации 

Псковская губерния 5 февраля 2018
3 февраля в Центральном доме шахматиста состоялся XIII съезд Российской шахматной федерации, на котором был избран новый руководитель Российской шахматной федерации. Как сообщает сайт федерации шахмат Псковской области, в начале заседания делегатов съезда поприветствовал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. В работе съезда приняли участие более 65 делегатов, представляющие региональные спортивные федерации, а также глава олимпийского комитета России Александр Жуков, 12 чемпион мира, депутат Государственной Думы России Анатолий Карпов, губернатор Ханты-мансийского округа Наталья Комарова и Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов. В ходе съезда председателем мандатной и счетной комиссии стал президент федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов. В итоге нынешний глава РШФ Андрей Филатов был переизбран на пост, вице-президентом федерации стал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Делегатами съезда на четыре года был избран состав ревизионной комиссии РШФ и наблюдательный совет федерации из 32 членов, в состав которого вошли три представителя и от шахматных федераций СЗФО: Владимир Казаков (Вологодская область), Сергей Масляков (Ленинградская область), Дмитрий Шахов (Псковская область), а в ревизионную комиссию — Владимир Виноградов (Республика Карелия). Отметим, Дмитрий Шахов также возглавляет рабочую группу Российской шахматной федерации по разработке проекта новой редакции устава РШФ. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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