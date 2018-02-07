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Окружной турнир по шахматам среди пенсионеров пройдет в «Триумфе»
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Окружной турнир по шахматам среди пенсионеров пройдет в «Триумфе» 

Префектура СЗАО города Москвы 7 февраля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», расположенном в районе Покровское-Стрешнево, пройдут финальные окружные соревнования по шахматам. Турнир проводится среди мужчин в возрасте от 60 лет и старше, а также женщин — от 55 лет и выше.
— Окружные соревнования пройдут в рамках спартакиады «Пенсионеры Москвы» по круговой системе, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями.
Интеллектуальные состязания состоятся 9 февраля по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 11.00.
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