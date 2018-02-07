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Коутиньо поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в Лиге Чемпионов
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Коутиньо поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в Лиге Чемпионов 

Soccer News 7 февраля 2018
Фото: Soccer News
Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал предстоящие игры против «Челси» в 1/8 Лиги Чемпионов.
"Челси" — сложная команда. Она действует очень сильно тактически. Так что «Барселоне» придётся нелегко. Конечно, мы все хотим участвовать в сильных турнирах, но когда поступило предложение от «Барселоны», я долго не думал. Если «Барселона» выиграет Лигу Чемпионов, буду считать победу и своей. Несмотря на то что я не принимаю участия в турнире. У меня ещё будет возможность сыграть в этом турнире в составе «Барселоны».
Напомним, что Коутиньо не имеет права играть за каталонцев в Лиге Чемпионов, так как был заигран за «Ливерпуль».
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