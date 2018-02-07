В районе Люблино пройдет турнир по шахматам

Сотрудники спортивно-досугового центра «Люблино» 10 февраля проведут в лицее на Новороссийской открытое первенство района по шахматам «Твой ход!».

— Для участия в соревнованиях нужна предварительная регистрация. Турнир будет проходить как среди одиночных участников, так и среди команд. Лучшие команды будут награждены кубками и грамотами. Участники, ставшие призерами в личном зачете, получат медали и грамоты, а победители — личные призы, — пояснил представитель центра Александр Янов

Телефон для регистрации: 8 (926) 133-89-40. Запись будет открыта до 8 февраля.

Адрес проведения: ул. Новороссийская, д. 36. Начало в 11.00. (мю)