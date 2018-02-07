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В районе Люблино пройдет турнир по шахматам
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В районе Люблино пройдет турнир по шахматам 

Управа района Люблино 7 февраля 2018
Фото: Управа района Люблино
Сотрудники спортивно-досугового центра «Люблино» 10 февраля проведут в лицее на Новороссийской открытое первенство района по шахматам «Твой ход!».
— Для участия в соревнованиях нужна предварительная регистрация. Турнир будет проходить как среди одиночных участников, так и среди команд. Лучшие команды будут награждены кубками и грамотами. Участники, ставшие призерами в личном зачете, получат медали и грамоты, а победители — личные призы, — пояснил представитель центра Александр Янов.
Телефон для регистрации: 8 (926) 133-89-40. Запись будет открыта до 8 февраля.
Адрес проведения: ул. Новороссийская, д. 36. Начало в 11.00. (мю)
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