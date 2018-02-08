В ГБУ «ФАВОРИТ» стартовала VIII Спартакиада района Крюково среди ветеранов «Спортивное долголетие»

Началась она с турнира по шахматам. Участники, которых было более 30 человек, играли по круговой системе, время — 20 минут на партию. В ходе упорной борьбы команды 14 и 15 микрорайонов набрали одинаковое количество очков, по 9,5. Победителя определили по количеству выигранных партий. В результате победителем турнира стала команда 14 микрорайона (физорг Клевакина Мария Ивановна), 2 призёром — команда 15 микрорайона (физорг Жагина Ольга Михайловна) и 3 призёром — команда 16 микрорайона (физорг Зайцева Мария Степановна ).

Провели турнир инструкторы по спорту Арефьев В. А. и Гашев А. А.