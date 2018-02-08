«Мату» научат в школе. В начальных классах обучают хитростям шахматной игры

Городские и сельские школы получат наборы шахмат, часы, методические рекомендации, тетради и учебники по этой игре. Инвентаря должно хватить на всех учащихся.

Проект «Шахматы в школе» реализуется в регионе второй год — в 2017-м к нему присоединилась 61 школа. Теперь в 120 учебных заведениях края проходят занятия по шахматам.

По информации президента Федерации шахмат в Алтайском крае Артёма ПОЛОМОШНОВА, сегодня в проекте участвует только 10 субъектов Российской Федерации, и Алтайский край по количеству, по охвату школ идёт на третьем месте в этой десятке. Министр образования Ольга Васильева вообще объявила, что в ближайшие два года будет введён обязательный урок шахмат в начальной школе, и это говорит о том, что специалисты страны подтверждают благотворное влияние шахмат на интеллект ребёнка, на повышение его успеваемости. И край будем тем регионом, что наиболее подготовлен к этой инновации.

На шахматный инвентарь для школ края из бюджета выделено более 2 млн рублей. Занятия проводятся в начальных классах. Учителя же изучают шахматные премудрости на специализированных курсах в краевом Институте повышения квалификации работников образования.