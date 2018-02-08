Пенсионеры из Щукина станут участниками окружного турнира по шахматам

Пенсионеры внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино станут участниками окружного турнира по шахматам.

— Соревнования пройдут в пятницу, 9 февраля, в рамках спартакиады пенсионеров Москвы. Шахматисты соберутся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.