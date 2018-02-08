Пенсионеры из Щукина станут участниками окружного турнира по шахматам 

Пенсионеры внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино станут участниками окружного турнира по шахматам.
— Соревнования пройдут в пятницу, 9 февраля, в рамках спартакиады пенсионеров Москвы. Шахматисты соберутся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало в 11.00, вход свободный. ФОК «Триумф» находится по адресу ул. Габричевского, вл. 1. Все вопросы о турнире можно задать по телефону 8 (968) 679-16-56 (Сергей Александрович Овчинников). (ео)