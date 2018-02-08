Ещё
Пенсионеры из Щукина станут участниками окружного турнира по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры из Щукина станут участниками окружного турнира по шахматам 

Управа района Щукино 8 февраля 2018
Фото: Управа района Щукино
Пенсионеры внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино станут участниками окружного турнира по шахматам.
— Соревнования пройдут в пятницу, 9 февраля, в рамках спартакиады пенсионеров Москвы. Шахматисты соберутся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало в 11.00, вход свободный. ФОК «Триумф» находится по адресу ул. Габричевского, вл. 1. Все вопросы о турнире можно задать по телефону 8 (968) 679-16-56 (Сергей Александрович Овчинников). (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Юные шахматисты СЗАО будут соревноваться в Щукине В ФОКе «Динамика» сыграют в настольный теннис В ФОКе «Динамика» спортсмены поборются за кубок главы управы по мини-футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение