В клубе «Парус» на Весенней сыграют в шашки и шахматы

В воскресенье, 11 февраля, в спортивном клубе «Парус» для детей и подростков пройдут районные соревнования по шашкам и шахматам. Об этом рассказал представитель клуба.

— Мероприятие состоится в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Поучаствовать в турнире приглашаем детей и подростков от 7 до 17 лет, — отметили в «Парусе».

Начало в 16.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75.

Участников будут ждать в спортивном клубе «Парус», который находится по адресу ул. Весенняя, дом 4. (то)