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В клубе «Парус» на Весенней сыграют в шашки и шахматы
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В клубе «Парус» на Весенней сыграют в шашки и шахматы 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 8 февраля 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В воскресенье, 11 февраля, в спортивном клубе «Парус» для детей и подростков пройдут районные соревнования по шашкам и шахматам. Об этом рассказал представитель клуба.
— Мероприятие состоится в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Поучаствовать в турнире приглашаем детей и подростков от 7 до 17 лет, — отметили в «Парусе».
Начало в 16.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75.
Участников будут ждать в спортивном клубе «Парус», который находится по адресу ул. Весенняя, дом 4. (то)
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