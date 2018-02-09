Российские кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова победили китайцев на ОИ-2018

На Олимпиаде в Пхёнчхане продолжается турнир по кёрлингу среди смешанных команд. В своём четвёртом матче чемпионы мира 2016 года россияне Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова обыграли китайский дуэт Ба Дэсинь/Ван Жуй со счётом 6:5 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0).

По итогам четырёх матчей на счету россиян на Олимпиаде в Пхёнхчане три победы и одно поражение. В пятом туре российской команде будет противостоять пара из Южной Кореи. Встреча начнётся 10 февраля в 3:05 по московскому времени.