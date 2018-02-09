Ещё
Борт «Аэрофлота» получил имя шахматиста Михаила Ботвинника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борт «Аэрофлота» получил имя шахматиста Михаила Ботвинника 

Вестник района Гагаринский 9 февраля 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Имя основателя шахматной школы Московского Дворца пионеров Михаила Ботвинника получил борт «Аэрофлота». Лайнер Боинг 737 стал «тёзкой» первого советского чемпиона мира по шахматам. «Нам очень приятно, что Россия помнит многократного чемпиона мира и отдаёт дань его заслугам перед мировыми шахматами. Насколько мне известно, имя великого шахматиста присвоено воздушному кораблю впервые в мировой истории», — сказал руководитель ДЮСШ имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин.
Возможно, именно на лайнере «Михаил Ботвинник» в Москву на будущей неделе прилетят участники крупного международного турнира Aeroflot Open, который пройдет с 19 февраля по 2 марта 2018 года.
Наравне с гроссмейстерами, принимать участие в соревнованиях, которые уже 16-й раз состоятся в Москве, будут юные игроки. Школу имени М. М. Ботвинника в этом году будут представлять победители представительных юношеских турниров Арам Ерицян и Рудик Макарян.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Сергей Собянин: В Москве реализуется масштабный проект развития детско-юношеского футбола Спортивный центр "Космос" вошел в тройку лучших спортивно-досуговых организаций Москвы Дошколята примут участие в проекте «Моя Родина – Россия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение