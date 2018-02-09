Борт «Аэрофлота» получил имя шахматиста Михаила Ботвинника

Имя основателя шахматной школы Московского Дворца пионеров Михаила Ботвинника получил борт «Аэрофлота» . Лайнер Боинг 737 стал «тёзкой» первого советского чемпиона мира по шахматам. «Нам очень приятно, что Россия помнит многократного чемпиона мира и отдаёт дань его заслугам перед мировыми шахматами. Насколько мне известно, имя великого шахматиста присвоено воздушному кораблю впервые в мировой истории», — сказал руководитель ДЮСШ имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин

Возможно, именно на лайнере «Михаил Ботвинник» в Москву на будущей неделе прилетят участники крупного международного турнира Aeroflot Open, который пройдет с 19 февраля по 2 марта 2018 года.