Борт «Аэрофлота» получил имя шахматиста Михаила Ботвинника 

Имя основателя шахматной школы Московского Дворца пионеров Михаила Ботвинника получил борт «Аэрофлота». Лайнер Боинг 737 стал «тёзкой» первого советского чемпиона мира по шахматам. «Нам очень приятно, что Россия помнит многократного чемпиона мира и отдаёт дань его заслугам перед мировыми шахматами. Насколько мне известно, имя великого шахматиста присвоено воздушному кораблю впервые в мировой истории», — сказал руководитель ДЮСШ имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин.
Возможно, именно на лайнере «Михаил Ботвинник» в Москву на будущей неделе прилетят участники крупного международного турнира Aeroflot Open, который пройдет с 19 февраля по 2 марта 2018 года.
Наравне с гроссмейстерами, принимать участие в соревнованиях, которые уже 16-й раз состоятся в Москве, будут юные игроки. Школу имени М. М. Ботвинника в этом году будут представлять победители представительных юношеских турниров Арам Ерицян и Рудик Макарян.