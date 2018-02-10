Шахматист Крамник сыграет с Грищуком в первом туре турнира претендентов в Берлине

Еще один российский шахматист Сергей Карякин в матче первого тура встретится с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым. Левон Аронян (Армения) сыграет с китайцем Дин Лижэнем, американец Фабиано Каруана — с соотечественником Уэсли Со.

В турнирах претендентов FIDE использует систему разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Грищук, Карякин и Крамник сыграют друг с другом в трех первых турах турнира, а также в 8-м, 9-м и 10-м турах второго круга.

Соревнование состоит из 14 туров. Призовой фонд турнира составит 420 тысяч евро.

Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Сергей Карякин, который осенью 2016 года проиграл в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

Турнир в Берлине пройдет с 10 по 28 марта 2018 года, победитель встретится с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.