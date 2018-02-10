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Шахматист Крамник сыграет с Грищуком в первом туре турнира претендентов в Берлине
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Шахматист Крамник сыграет с Грищуком в первом туре турнира претендентов в Берлине 

ТАСС 10 февраля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 февраля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник в первом туре турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам сыграет с соотечественником Александром Грищуком. Таковы результаты жеребьевки турнира, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Еще один российский шахматист Сергей Карякин в матче первого тура встретится с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым. Левон Аронян (Армения) сыграет с китайцем Дин Лижэнем, американец Фабиано Каруана — с соотечественником Уэсли Со.
В турнирах претендентов FIDE использует систему разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Грищук, Карякин и Крамник сыграют друг с другом в трех первых турах турнира, а также в 8-м, 9-м и 10-м турах второго круга.
Соревнование состоит из 14 туров. Призовой фонд турнира составит 420 тысяч евро.
Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Сергей Карякин, который осенью 2016 года проиграл в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.
Турнир в Берлине пройдет с 10 по 28 марта 2018 года, победитель встретится с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.
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