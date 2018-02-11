«Сассуоло» и «Кальяри» разошлись миром

«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 23 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Гости имеют в своём активе 25 баллов и располагаются на 13-й позиции в первенстве.

В следующем туре чемпионата Италии «Сассуоло» на выезде сыграет с «Болоньей». Этот матч пройдёт 18 февраля. «Кальяри» на день раньше встретится в Вероне с «Кьево».