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«Сассуоло» и «Кальяри» разошлись миром
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«Сассуоло» и «Кальяри» разошлись миром 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 23 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Гости имеют в своём активе 25 баллов и располагаются на 13-й позиции в первенстве.
В следующем туре чемпионата Италии «Сассуоло» на выезде сыграет с «Болоньей». Этот матч пройдёт 18 февраля. «Кальяри» на день раньше встретится в Вероне с «Кьево».
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