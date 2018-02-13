Пенсионеры из Марьиной рощи сыграли в шахматы

В спортивно-досуговом центре «Шире круг», расположенном во 2-м проезде Марьиной Рощи, на минувшей неделе состоялся турнир по шахматам. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

— Соревнования проходили среди лиц старшего возраста. По итогам турнира лучшим стал Андрей Раицкий, второе место удалось занять Александру Мастерских, а третье место досталось Борису Нароленко, — пояснила Цыганова.

Отмечается, что все призеры были награждены дипломами и медалями от спортивно-досугового центра «Шире круг». (ак)