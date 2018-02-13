Ещё
Пенсионеры из Марьиной рощи сыграли в шахматы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры из Марьиной рощи сыграли в шахматы 

Управа района Марьина роща 13 февраля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
В спортивно-досуговом центре «Шире круг», расположенном во 2-м проезде Марьиной Рощи, на минувшей неделе состоялся турнир по шахматам. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Соревнования проходили среди лиц старшего возраста. По итогам турнира лучшим стал Андрей Раицкий, второе место удалось занять Александру Мастерских, а третье место досталось Борису Нароленко, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что все призеры были награждены дипломами и медалями от спортивно-досугового центра «Шире круг». (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Бадминтонисты из Марьиной Рощи посетили киностудию «Союзмультфильм» Бадминтонисты из Марьиной Рощи приняли участие в экскурсии по столичному метрополитену В Марьиной Роще сыграют в настольные игры
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение