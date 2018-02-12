В Печатниках прошел шахматный турнир 

В воскресенье, 11 февраля Молодежная палата района Печатники в помещении шахматного клуба «От Пешки до Ферзя» провела спортивный праздник, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, в рамках которого прошел шахматный турнир. В этом состязании приняли участие, как бывалые шахматисты, так и совсем юные ребята, всего за три часа турнира его посетили 33 участника. По окончанию спортивного праздника, были торжественно объявлены победители и награждены грамотами соответствующих степеней.
— Дружеские сражения на шахматных досках развернулись нешуточные, каждый участник старался, чтобы победа досталась ему. Многих поразила игра ветеранов шахматных сражений, когда партия проходила всего в течение нескольких минут и фигуры на доске исчезали с необычайной скоростью, ведь на каждый ход тратилось не более одной секунды, это действительно что-то невероятное, — поделились в МП района.
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В возрастной категории до 10 лет:
1 место занял Мишенин Николай,
2 место занял Мароджанов Хусейн,
3 место занял Овчинников Владислав.
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Среди юношей средней возрастной категории:
1 место — Чекмарев Владислав,
2 место — Шахов Виталий,
3 место — Олейников Николай.
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Старшая категория:
1 место — Головин Виталий,
2 место — Самсонов Лев,
3 место — Лантратов Борис.
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Напомним, руководитель шахматного клуба, судья турнира — Сергей Легостин.