В Печатниках прошел шахматный турнир

В воскресенье, 11 февраля Молодежная палата района Печатники в помещении шахматного клуба «От Пешки до Ферзя» провела спортивный праздник, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, в рамках которого прошел шахматный турнир. В этом состязании приняли участие, как бывалые шахматисты, так и совсем юные ребята, всего за три часа турнира его посетили 33 участника. По окончанию спортивного праздника, были торжественно объявлены победители и награждены грамотами соответствующих степеней.

— Дружеские сражения на шахматных досках развернулись нешуточные, каждый участник старался, чтобы победа досталась ему. Многих поразила игра ветеранов шахматных сражений, когда партия проходила всего в течение нескольких минут и фигуры на доске исчезали с необычайной скоростью, ведь на каждый ход тратилось не более одной секунды, это действительно что-то невероятное, — поделились в МП района.

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В возрастной категории до 10 лет:

1 место занял Мишенин Николай,

2 место занял Мароджанов Хусейн,

3 место занял Овчинников Владислав.

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Среди юношей средней возрастной категории:

1 место — Чекмарев Владислав,

3 место — Олейников Николай.

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Старшая категория:

2 место — Самсонов Лев,

3 место — Лантратов Борис.

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Напомним, руководитель шахматного клуба, судья турнира — Сергей Легостин.