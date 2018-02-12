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Районные соревнования по шахматам прошли в библиотеке на Дмитровке
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Районные соревнования по шахматам прошли в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 12 февраля 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках Городского шахматного фестиваля в библиотеке № 39 на Дмитровском шоссе прошли соревнования по шахматам. В них приняли участие ветераны, проживающие на территории Тимирязевского, а также члены их семей. Об этом сообщила заведующая библиотекой Марина Москвина.
— Мероприятие приурочено к 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все участники соревнований прошли предварительный отбор на состязаниях, которые устраивались в первичных ветеранских организациях, — рассказала Москвина.
Состязания прошли по адресу: Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (ео)
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