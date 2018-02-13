Счета ФИДЕ закроют из-за санкций

ФИДЕ сообщила о планах UBS закрыть счета федерации из-за санкций

«Спустя два года после того, как Кирсан Илюмжинов попал под санкции Министра финансов США, швейцарский банк UBS объявил о незамедлительном закрытии наших счетов. В Швейцарии непозволительно иметь дело с юридическими и физическими лицами, попавшими в санкционный список Минфина США», — написал Сигель. Расчетный банк Международной шахматной федерации (ФИДЕ), швейцарский UBS, намерен закрыть счета ФИДЕ из-за санкций Минфина США в адрес главы федерации Кирсана Илюмжинова , говорится в открытом письме казначея ФИДЕ Адриана Сигеля.

Кирсан Илюмжинов не ответил на звонок RNS. Официальный представитель Илюмжинова отказался комментировать RNS письмо Сигеля.

На момент публикации представитель UBS не ответил на запрос RNS.

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году министерство финансов США ввело санкции в отношении Илюмжинова. Они запрещают Илюмжинову подписывать договоры и соглашения на территории США, а также владеть долей в американских компаниях выше 51%, пояснял президент ФИДЕ RNS.