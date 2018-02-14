Магнус Карлсен завоевал неофициальный титул чемпиона мира по случайным шахматам Фишера

ОСЛО, 14 февраля. / ТАСС /. Магнус Карлсен — нынешний обладатель мировой шахматной короны и чемпион мира по блицу — добавил в свою коллекцию еще один почетный титул. Во вторник после пяти дней встреч с американцем Хикару Накамурой в Осло норвежец завоевал неофициальное звание чемпиона мира по Фишер-рэндому — случайным шахматам, правила которых придумал знаменитый шахматист Роберт (Бобби) Фишер (1943-2008), в свое время сменивший паспорт США на исландский.

"Это, конечно, неофициальный титул, но было бы здорово, если бы существовали настоящие чемпионаты по [Фишер-рэндому]. Хотя, конечно, мне просто нравится выигрывать везде, где я участвую", — с улыбкой заявил после победы 27-летний норвежец, слова которого приводит газета «Верденс ганг».

Карлсен выиграл у своего соперника со счетом 14-10, получив 900 тыс. крон призовых ($114 тыс. по текущему курсу). Дуэль гроссмейстеров, которую эксперты называют исключительно интересной, стала первым за без малого 10 лет матчем по случайным шахматам с участием игроков столь высокого класса. Накамура стал неофициальным чемпионом по Фишер-рэндому в 2009, одержав верх над армянским шахматистом Левоном Ароняном в Испании. Официальные чемпионаты мира по шахматам Фишера пока не проводятся, однако многие в шахматном мире выступают за то, чтобы эта разновидность стратегической игры получила большее признание.

В Фишер-рэндоме черные и белые фигуры кроме пешек расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что в общей сложности обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Отсюда и другое название игры — шахматы-960. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к игре. Это значительно повышает зрелищность партий и практически сводит на нет возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.