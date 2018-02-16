Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018» пройдет в Москве в феврале

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке «Аэрофлота» , пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос». Об этом говорится в сообщении компании.

Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 16-й раз и традиционно соберет сильный состав участников.

В рамках «Аэрофлот Опен» проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. Самый большой интерес вызывает группа «А», где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше.

«Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий и популяризации различных видов спорта. Проводимый при нашей поддержке фестиваль «Аэрофлот Опен» имеет репутацию мероприятия глобального уровня, наиболее открытого и популярного в мире шахмат, — отметил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев . — В нем принимают участие как профессиональные гроссмейстеры, так и участники-любители, для которых событие может стать началом великого спортивного пути».

Всего в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получает путевку на супертурнир в Дортмунд (12-23 июля 2018 года).

На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Призовой фонд составляет 120 тысяч евро.

Организаторами престижных состязаний совместно с «Аэрофлотом» являются Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций.

«Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. За прошедшие годы в турнире принимали участие пять чемпионов мира и более десяти претендентов на это звание.