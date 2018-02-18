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В Тольятти прошел шахматный турнир среди юнармейцев
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В Тольятти прошел шахматный турнир среди юнармейцев 

ТК «Звезда» 18 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
У многих участников такой турнир был первым в их жизни, и не у всех получилось справиться с волнением.
В Тольятти прошел открытый шахматный турнир среди юнармейцев-воспитанников детского дома «Единство».
В ходе поединков на черно-белых шахматных полях сразились более 20 воспитанников представляющих юнармейский отряд «Боевой расчет» и ветераны пограничных войск «Застава-63». Главными судьями турнира выступили главный тренер Самарской области по шахматам Павел Скачков и помощник президента «Федерации шахмат Самарской области» Евгений Серпер.
У многих участников такой турнир был первым в их жизни, и не у всех получилось справиться с волнением. Тем не менее, помимо игры ребята с удовольствием общались друг с другом, и во время турнира царила доброжелательная атмосфера.
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