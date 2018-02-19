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Шахматисты Старого Крюково взяли «серебро» спартакиады
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Шахматисты Старого Крюково взяли «серебро» спартакиады 

Старое Крюково 19 февраля 2018
Фото: Старое Крюково
17 февраля В Зеленограде прошел окружной финальный турнир по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех».
В матчах, проходивших по круговой системе, лучшими оказались спортсмены Матушкино, набравшие 18,5 очков. Второе место с 14,5 баллами заняли шахматисты Старого Крюково, лишь на пол-очка опередившие бронзового призера соревнований — команду Савелок, и на 1,5 очка — сборную Крюково.
Организатором турнира был Центр физической культуры и спорта Зеленограда. Команды-призеры были награждены дипломами и кубками, а участники команд — грамотами и медалями.
Как сообщили в ЦФКиС, следующие командные соревнования по шахматам и шашкам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор», пройдут 9 и 15 марта.
Источник фото: http://zelsport.ru/
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