Шахматисты Старого Крюково взяли «серебро» спартакиады

17 февраля В Зеленограде прошел окружной финальный турнир по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех».

В матчах, проходивших по круговой системе, лучшими оказались спортсмены Матушкино, набравшие 18,5 очков. Второе место с 14,5 баллами заняли шахматисты Старого Крюково, лишь на пол-очка опередившие бронзового призера соревнований — команду Савелок, и на 1,5 очка — сборную Крюково.

Организатором турнира был Центр физической культуры и спорта Зеленограда. Команды-призеры были награждены дипломами и кубками, а участники команд — грамотами и медалями.

Как сообщили в ЦФКиС, следующие командные соревнования по шахматам и шашкам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор», пройдут 9 и 15 марта.

Источник фото: http://zelsport.ru/