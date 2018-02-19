Косино-Ухтомские школьники сыграли в шахматы

Команда школы №2026 сразилась на межрайонном этапе школьного шахматного турнира «Белая ладья-2018» с достойными соперниками. Команда вышла в финал, одержав победу в ¼ и ½ финала.

Несмотря на то, что победить ребятам из школы №2026 не удалось, они показали достойный результат.

Школьный этап турнира «Балая ладья» прошел с 23 октября по 8 декабря 2017 года, межрайонный этап — с 9 декабря 2017 года по 11 февраля 2018 года. Решающий, городской этап турнира намечен на период с 24 февраля по 4 марта 2018 года.

Финальные матчи пройдут на Поклонной горе. Победителю городского этапа предстоит защитить честь Москвы на Международных школьных соревнования «Беля ладья-2018».