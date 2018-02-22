Российский шахматист Федосеев одержал победу в третьем туре фестиваля «Аэрофлот Опен»

Федосеев, для которого эта победа стала первой на соревнованиях, является действующим победителем турнира и имеет наивысший рейтинг среди всех участников (2724 пункта).

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель главного турнира получит €18 тыс. евро и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.