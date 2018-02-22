Российский шахматист Федосеев одержал победу в третьем туре фестиваля «Аэрофлот Опен» 

Россиянин Владимир Федосеев победил Армана Микаэляна из Армении в матче третьего тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.
Федосеев, для которого эта победа стала первой на соревнованиях, является действующим победителем турнира и имеет наивысший рейтинг среди всех участников (2724 пункта).
По итогам трех туров два шахматиста одержали по три победы — Виктор Бологан (Молдавия) и Тигран Петросян (Армения). В четвертом туре они встретятся друг с другом. По 2,5 балла имеют Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Игорь Лысый, Михаил Антипов, Александр Халифман (все — Россия), Пархам Магсудлу (Иран) и Владислав Ковалев (Белоруссия).
Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель главного турнира получит €18 тыс. евро и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.
Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.