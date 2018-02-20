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Шахматный фестиваль стартовал в гостинице «Космос»
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Шахматный фестиваль стартовал в гостинице «Космос» 

Управа Останкинского района 20 февраля 2018
Фото: Управа Останкинского района
В рамках мероприятия пройдут три турнира, в главном примут участие шахматисты с рейтингом свыше 2500 пунктов, также состоятся соревнования по блицу.
Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров, с 20 по 28 февраля, а 1 марта состоится турнир по блицу. По традиции, победитель получит право сыграть в супертурнире в Дортмунде, который пройдёт в июле.
Напомним, впервые «Аэрофлот Опен» проходил в столице в 2002 году. Его победителями в разные годы становились Сергей Рублевский, Ян Непомнящий, Баадур Джобава. (иб)
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