Шахматный фестиваль стартовал в гостинице «Космос»

В рамках мероприятия пройдут три турнира, в главном примут участие шахматисты с рейтингом свыше 2500 пунктов, также состоятся соревнования по блицу.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров, с 20 по 28 февраля, а 1 марта состоится турнир по блицу. По традиции, победитель получит право сыграть в супертурнире в Дортмунде, который пройдёт в июле.