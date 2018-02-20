Ещё
Рекордный по числу профессионалов шахматный турнир стартует в Мурманске 23 февраля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рекордный по числу профессионалов шахматный турнир стартует в Мурманске 23 февраля 

ТАСС 20 февраля 2018
МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Турнир по шахматам в Мурманске, который стартует в День защитника Отечества, соберет рекордное для региона количество спортсменов из России и Норвегии. Об этом сообщает во вторник Федерация шахмат Мурманской области.
"С 23 по 25 февраля 2018 года в Мурманске пройдет первый открытый международный шахматный турнир «Полярный гамбит 2018» памяти С. И. Крылова, беспрецедентный по количеству участников и уровню квалификации спортсменов", — говорится в сообщении.
В рамках турнира пройдут соревнования по блицу и быстрым шахматам. Помимо любителей шахмат, побороться за призы соберутся гроссмейстеры, мастера Международной шахматной федерации (FIDE), международные мастера, победители и призеры первенств СЗФО и России из столицы Заполярья и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Норвегии.
В турнире примет участие уроженка Мурманска гроссмейстер Валентина Гунина — трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Европы и мира по блицу, трехкратная победительница шахматной олимпиады, чемпионка мира в командном турнире и четырехкратная победительница командного чемпионата Европы.
Соревнования проводятся в память об одном из ведущих тренеров Мурманской области, бывшем вице-президенте региональной шахматной федерации, мастере спорта России и мастере FIDE Станиславе Ивановиче Крылове.
Специальным гостем турнира станет ученик Крылова Денис Евсеев, который проведет мастер-класс для школьников, творческий вечер памяти наставника и сеанс одновременной игры.
ТАСС: последние новости
Крамник проиграл Мамедьярову в матче шестого тура шахматного турнира претендентов Призер ОИ-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение