Рекордный по числу профессионалов шахматный турнир стартует в Мурманске 23 февраля

МУРМАНСК, 20 февраля. / ТАСС /. Турнир по шахматам в Мурманске, который стартует в День защитника Отечества, соберет рекордное для региона количество спортсменов из России и Норвегии. Об этом сообщает во вторник Федерация шахмат Мурманской области.

"С 23 по 25 февраля 2018 года в Мурманске пройдет первый открытый международный шахматный турнир «Полярный гамбит 2018» памяти С. И. Крылова, беспрецедентный по количеству участников и уровню квалификации спортсменов", — говорится в сообщении.

В рамках турнира пройдут соревнования по блицу и быстрым шахматам. Помимо любителей шахмат, побороться за призы соберутся гроссмейстеры, мастера Международной шахматной федерации (FIDE), международные мастера, победители и призеры первенств СЗФО и России из столицы Заполярья и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Норвегии.

В турнире примет участие уроженка Мурманска гроссмейстер Валентина Гунина — трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Европы и мира по блицу, трехкратная победительница шахматной олимпиады, чемпионка мира в командном турнире и четырехкратная победительница командного чемпионата Европы.

Соревнования проводятся в память об одном из ведущих тренеров Мурманской области, бывшем вице-президенте региональной шахматной федерации, мастере спорта России и мастере FIDE Станиславе Ивановиче Крылове.