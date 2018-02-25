Что будет, если овертайм в матче Россия — Германия завершится вничью?

Если двадцатиминутный овертайм в финальном матче олимпийского хоккейного турнира Россия — Германия завершится вничью, состоится серия буллитов из пяти попыток. После трех периодов счет 2:2. Трансляция матча Россия — Германия