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Что будет, если овертайм в матче Россия — Германия завершится вничью?
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Что будет, если овертайм в матче Россия — Германия завершится вничью? 

Спорт-Экспресс 25 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Если двадцатиминутный овертайм в финальном матче олимпийского хоккейного турнира Россия — Германия завершится вничью, состоится серия буллитов из пяти попыток. После трех периодов счет 2:2.
Трансляция матча Россия — Германия
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