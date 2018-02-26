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Ветераны поборются за звание сильнейшего гроссмейстера в Митине
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Ветераны поборются за звание сильнейшего гроссмейстера в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 26 февраля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Во вторник, 27 февраля, в районе Митино состоится турнир по шахматам. Организатором интеллектуальных состязаний выступает спортивно-досуговый центр «Фортуна».
— За шахматной доской сойдутся ветераны и пенсионеры, которые поборются за звание сильнейшего гроссмейстера, — рассказали в администрации ГБУ. — Ждем всех желающих!
Турнир по шахматам пройдет по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45. Начало состязаний в 11.00. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 759-60-00.
Напомним, ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Фортуна“ создано в целях организации спортивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы в районе Митино.
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