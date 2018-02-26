Спортивная школа Олимпийского резерва №25 (шахматы)

Занятия шахматами способствуют развитию эмоционально–волевых качеств, умственных способностей, тренировке памяти, формированию и совершенствованию сильных черт личности, таких, как решительность, настойчивость, уверенность в своих силах, выносливость, выдержка, терпение, находчивость, сосредоточенность, целеустремленность, дисциплинированность мысли.

В программе обучения:

Овладение основами шахматной игры, навыками решени я шахматных задач, этюдов и комбинаций различной степени сложности.

Получение знаний по истории шахматной игры.

Знакомство с основными тактическими идеями и приемами игры на различных стадиях шахматной партии.

Изучение теории дебютов, постановка собственного дебютного репертуара.

Ознакомление с типовыми планами игры в миттельшпиле и базовыми эндшпильными позициями.

Понятие методики тренировок и подготовки к соревнованиям, режим шахматиста.

Участие в шахматных турнирах.

Занятия в школе бесплатные.