В число победителей турнира «На 3-й разряд ЮАО» вошел ученик студии «Маэстро» на Сумском»

Воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» вошел в число победителей турнира «На 3-й разряд ЮАО», который прошел в центре «Замоскворечье» 24-25 февраля.

По итогам, опубликованным на сайте РШТ, с поставленной задачей справились только 4 участника из 38. Напомним, что для победы необходимо было набрать от 5,5 до 7 очков. Одним из тех, кто выполнил норматив и получил 3-й шахматный разряд, стал воспитанник Александра Михайловича Демина Сергей Комаров 2003 года рождения. Спортсмен заработал 5,5 баллов и стал третьим в числе финалистов соревнований.

Турнир «На 3-й разряд ЮАО» проходил в течение двух дней: в каждый по 3 тура. К участию в противостоянии допускались только шахматисты не старше 16 лет, имеющие 4-й разряд или обладающие рейтингом РШТ до 1300.

Фото: Шахматная школа «Чертаново»