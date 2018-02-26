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В число победителей турнира «На 3-й разряд ЮАО» вошел ученик студии «Маэстро» на Сумском»
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В число победителей турнира «На 3-й разряд ЮАО» вошел ученик студии «Маэстро» на Сумском» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 26 февраля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» вошел в число победителей турнира «На 3-й разряд ЮАО», который прошел в центре «Замоскворечье» 24-25 февраля.
По итогам, опубликованным на сайте РШТ, с поставленной задачей справились только 4 участника из 38. Напомним, что для победы необходимо было набрать от 5,5 до 7 очков. Одним из тех, кто выполнил норматив и получил 3-й шахматный разряд, стал воспитанник Александра Михайловича Демина — Сергей Комаров 2003 года рождения. Спортсмен заработал 5,5 баллов и стал третьим в числе финалистов соревнований.
Турнир «На 3-й разряд ЮАО» проходил в течение двух дней: в каждый по 3 тура. К участию в противостоянии допускались только шахматисты не старше 16 лет, имеющие 4-й разряд или обладающие рейтингом РШТ до 1300.
Фото: Шахматная школа «Чертаново»
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