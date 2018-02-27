В Нивенском состоялся областной шахматный турнир

Более сотни школьников со всех уголков области приехали в посёлок, впервые в чемпионате приняли участие ученики местной шахматной школы.

В многочасовую борьбу за турнирные награды одновременно вступают 120 школьников со всех уголков области. Шахматные баталии между юношами и девушками разворачиваются по популярной международной системе: игра ведётся на выбывание, количество времени на одну партию жёстко ограничено.

Евгений Рейш, ученик школы пос. Долгоруково:

— Когда ты играешь по времени, у тебя появляется волнение. Можешь походить неправильно, неверный ход сделать. Твой уровень немного снижается. Как ты обычно играешь, «со временем» уже не получится так играть.

Масштабное состязание в Нивенском стало уже третьим региональным чемпионатом с начала января. По наблюдениям судей из Областной федерации шахмат, уровень игры подростков теперь растет от турнира к турниру. Начиная с прошлого года, в некоторых школах Янтарного края интеллектуальную игру начали преподавать как отдельную дисциплину.

Николай Семеньков, судья шахматного турнира в пос. Нивенское:

— Спрос очень большой в этом направлении. В Европе, в Америке уже давно ввели в школьную программу шахматы. У нас пока только начинается это движение. Это даёт большой позитив и прогресс в обучении остальным предметам.

Право побороться за медали и кубки впервые получили и хозяева чемпионата представители Нивенской шахматной школы. При поддержке компании «К-Поташ» она существует в посёлке уже несколько месяцев. Занятия для двадцати взрослых и детей проводит опытный тренер обладатель первого разряда Геворг Амирян.

Геворг Амирян, тренер нивениской шахматной школы:

— Дети развиваются. Кто не умел играть, уже начал играть нормально. Кто умел играть, тот изучает новые теории, шахматные приёмы: «вилка», «связка». Если будут регулярно заниматься, то будут уже разряды. Некоторые могут даже до первого разряда дойти.

На этот раз оправдать надежды тренера ребятам из Нивенского не удалось: призерами чемпионата стали представители Калининграда, Балтийска и Советска. Впрочем, взять реванш подопечные Геворга Амиряна смогут совсем скоро — ближайший региональный турнир по шахматам состоится уже 8-го марта.