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В ДК «Берендей» Хорошево-Мневников проведут фримаркет для детей
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В ДК «Берендей» Хорошево-Мневников проведут фримаркет для детей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках организуют детский фримаркет «Маленький город». Принять участие могут дети от 5 до 10 лет и их родители.
— На один день площадка Дома культуры станет уменьшенной копией города для детей. А главным местом действия станет зона обмена игрушками. Для обмена можно принести игрушки, книжки, учебники, игры, наклейки и прочее. Также это отличный шанс подружиться и познакомиться для детей и родителей, — отметила руководитель PR отдела Дома культуры «Берендей» Кира Чесалина.
Фримаркет состоится 4 марта в 12.00 в Доме культуры «Берендей» по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. Вход свободный. (ео)
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