В ДК «Берендей» Хорошево-Мневников проведут фримаркет для детей

В Хорошево-Мневниках организуют детский фримаркет «Маленький город». Принять участие могут дети от 5 до 10 лет и их родители.

— На один день площадка Дома культуры станет уменьшенной копией города для детей. А главным местом действия станет зона обмена игрушками. Для обмена можно принести игрушки, книжки, учебники, игры, наклейки и прочее. Также это отличный шанс подружиться и познакомиться для детей и родителей, — отметила руководитель PR отдела Дома культуры «Берендей» Кира Чесалина.

Фримаркет состоится 4 марта в 12.00 в Доме культуры «Берендей» по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. Вход свободный. (ео)