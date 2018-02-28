В библиотеке на Краснодарской состоялся шахматный турнир

Шахматный турнир среди жителей района Люблино состоялся в библиотеке на улице Краснодарской. Состязание было организовано совместно со спортивно-досуговым центром «Люблино». Об этом сообщил руководитель центра Александр Янов.

— Турнир проходил в личном зачете среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. По итогам игр первое место занял Илья Литвинов , второй стала Анастасия Прохорова , а третьим — Нарек Мартиросян. Поздравляем победителя и призеров турнира и желаем им дальнейших побед, — сказал Александр Янов

Добавим, что турнир был приурочен ко Дню защитника Отечества. (мю)