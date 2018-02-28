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В библиотеке на Краснодарской состоялся шахматный турнир
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В библиотеке на Краснодарской состоялся шахматный турнир 

Управа района Люблино 28 февраля 2018
Фото: Управа района Люблино
Шахматный турнир среди жителей района Люблино состоялся в библиотеке на улице Краснодарской. Состязание было организовано совместно со спортивно-досуговым центром «Люблино». Об этом сообщил руководитель центра Александр Янов.
— Турнир проходил в личном зачете среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. По итогам игр первое место занял Илья Литвинов, второй стала Анастасия Прохорова, а третьим — Нарек Мартиросян. Поздравляем победителя и призеров турнира и желаем им дальнейших побед, — сказал Александр Янов.
Добавим, что турнир был приурочен ко Дню защитника Отечества. (мю)
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