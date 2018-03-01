Шахматисты со всей страны и зарубежья сразились на Вологодчине 

Международный турнир по шахматам «Кубок Севера — 2018» завершился в Череповце. Соревнования объединили участников из разных регионов России, а также из ближнего зарубежья: Украины и Белоруссии. Турнир одновременно считается этапом Кубка Северо-Западного федерального округа.
Победителями во всех номинациях стали череповчане. Среди мужчин лучшим стал студент ЧГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ № 4 Артемий Гоголев. Среди женщин — кандидат в мастера спорта София Шойхет.
Среди участников старше 60 лет победу одержал также представитель города металлургов, международный мастер Александр Братченко.
На первой строчке и кандидат в мастера спорта Максим Марьевский (Череповец), он выступал среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в турнире участвовало 68 человек. Среди них международные мастера и мастера спорта ФИДЕ. Самым старшим на этом Кубке был 77-летний шахматист, а самому младшему участнику исполнилось 8 лет.