Ещё
Шахматисты со всей страны и зарубежья сразились на Вологодчине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматисты со всей страны и зарубежья сразились на Вологодчине 

Вологда.рф 1 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Международный турнир по шахматам «Кубок Севера — 2018» завершился в Череповце. Соревнования объединили участников из разных регионов России, а также из ближнего зарубежья: Украины и Белоруссии. Турнир одновременно считается этапом Кубка Северо-Западного федерального округа.
Победителями во всех номинациях стали череповчане. Среди мужчин лучшим стал студент ЧГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ № 4 Артемий Гоголев. Среди женщин — кандидат в мастера спорта София Шойхет.
Среди участников старше 60 лет победу одержал также представитель города металлургов, международный мастер Александр Братченко.
На первой строчке и кандидат в мастера спорта Максим Марьевский (Череповец), он выступал среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в турнире участвовало 68 человек. Среди них международные мастера и мастера спорта ФИДЕ. Самым старшим на этом Кубке был 77-летний шахматист, а самому младшему участнику исполнилось 8 лет.
Вологда.рф: последние новости
Российские лыжники принесли сборной еще четыре медали Паралимпиады-2018 Вологжанка Юлия Чекалева не сможет пройти отбор на Олимпийские игры Вологодские баскетболисты поддержали общественные пространства в районе Льнокобината
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение