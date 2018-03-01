Шахматисты со всей страны и зарубежья сразились на Вологодчине

Международный турнир по шахматам «Кубок Севера — 2018» завершился в Череповце. Соревнования объединили участников из разных регионов России, а также из ближнего зарубежья: Украины и Белоруссии. Турнир одновременно считается этапом Кубка Северо-Западного федерального округа.

Победителями во всех номинациях стали череповчане. Среди мужчин лучшим стал студент ЧГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ № 4 Артемий Гоголев. Среди женщин — кандидат в мастера спорта София Шойхет.

Среди участников старше 60 лет победу одержал также представитель города металлургов, международный мастер Александр Братченко

На первой строчке и кандидат в мастера спорта Максим Марьевский (Череповец), он выступал среди людей с ограниченными возможностями здоровья.