Россияне смогут бесплатно посмотреть трансляцию Турнира претендентов по шахматам 

Компания World Chess, организатор цикла чемпионата мира по шахматам, заключила контракт с крупнейшим оператором на рынке спортивного маркетинга в России, компанией «Телеспорт», на трансляцию Турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ в России. «Телеспорт» покажет турнир в полном объёме, включая торжественные церемонии открытия и закрытия в Берлине. Трансляция в России (9-28 марта 2018 года) будет бесплатной. За прямым эфиром Турнира претендентов—2018, на котором определяется претендент на звание чемпиона мира, можно будет наблюдать на сайте Yandex, в социальной сети «Одноклассники» и на сайтах других ведущих ресурсов Рунета. Организаторы рассчитывают, что благодаря партнёрству с «Телеспортом» и ведущими медиаплощадками трансляция может стать самой рейтинговой в истории шахмат.
Россия является единственной страной, где следить за ходом игр можно будет бесплатно. Во всех остальных странах трансляция будет платной и будет осуществляться на сайте worldchess.com. Ведущие гроссмейстеры Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук станут участниками двухкругового турнира, состоящего из 14 раундов. У каждого из них есть шанс сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в финале чемпионата мира в Лондоне и вернуть шахматную корону в Россию в ноябре 2018 года.