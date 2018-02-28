На Саранской прошел турнир по шахматам

В воскресенье, 25 февраля по адресу: Саранская ул., дом 7, помещение № XVI состоялся открытый турнир по шахматам в рамках Комплексной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Об этом сообщили в Центре культуры досуга и спорта «Истоки».

— Мероприятие прошло в теплой атмосфере, призеры были награждены грамотами и медалями соответствующей степени, — отметил представитель центра.

Лучшие шахматисты были отмечены медалями и грамотами.

Отметим, что 4 марта на улице Трофимова, дом 30, корп.3 состоятся кружных соревнованиях по плаванию комплексной межокружной Спартакиады пенсионеров. (нд)