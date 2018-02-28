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На Саранской прошел турнир по шахматам
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На Саранской прошел турнир по шахматам 

Управа района Выхино-Жулебино 28 февраля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В воскресенье, 25 февраля по адресу: Саранская ул., дом 7, помещение № XVI состоялся открытый турнир по шахматам в рамках Комплексной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Об этом сообщили в Центре культуры досуга и спорта «Истоки».
— Мероприятие прошло в теплой атмосфере, призеры были награждены грамотами и медалями соответствующей степени, — отметил представитель центра.
Лучшие шахматисты были отмечены медалями и грамотами.
Отметим, что 4 марта на улице Трофимова, дом 30, корп.3 состоятся кружных соревнованиях по плаванию комплексной межокружной Спартакиады пенсионеров. (нд)
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