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Серебро завоевали юные шахматисты из Богородского на городском турнире
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Серебро завоевали юные шахматисты из Богородского на городском турнире 

Официальный сайт управы района Богородское 28 февраля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся школы №1349 заняли второе место в общекомандном зачете в шахматном онлайн-турнире «Дебют» на кубок Виктории Молодцовой.
Ученики младших и средних классов школы №1349 во вторник, 20 февраля, приняли участие во втором городском шахматном онлайн-турнире «Дебют» на кубок Виктории Молодцовой среди учеников 1 — 6 классов. Честь школы, района Богородское и Восточного округа защищали: Степан Ямщиков, Матвей Савельев, Иван Кузнецов, Максим Чукаев, Юлия Холод, Федор Кашенко, Иван Лукин, Артем Коваль, Дмитрий Артемов и Егор Косарьков.
Серьезная подготовка и ответственный подход дали свои результаты: ребята успешно выступили на турнире. Школьники, проявив характер в непростых партиях и умение работать в команде, в итоге заняли в общекомандном зачете второе место. Теперь им будут вручены медали и другие призы.
Стоит отметить, что турнир проводится с целью развития шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта, вовлечение школьников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, в спортивную жизнь страны, а также популяризации шахмат среди школьников.
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