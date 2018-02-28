Серебро завоевали юные шахматисты из Богородского на городском турнире

Учащиеся школы №1349 заняли второе место в общекомандном зачете в шахматном онлайн-турнире «Дебют» на кубок Виктории Молодцовой.

Ученики младших и средних классов школы №1349 во вторник, 20 февраля, приняли участие во втором городском шахматном онлайн-турнире «Дебют» на кубок Виктории Молодцовой среди учеников 1 — 6 классов. Честь школы, района Богородское и Восточного округа защищали: Степан Ямщиков, Матвей Савельев, Иван Кузнецов , Максим Чукаев, Юлия Холод, Федор Кашенко, Иван Лукин, Артем Коваль, Дмитрий Артемов и Егор Косарьков.

Серьезная подготовка и ответственный подход дали свои результаты: ребята успешно выступили на турнире. Школьники, проявив характер в непростых партиях и умение работать в команде, в итоге заняли в общекомандном зачете второе место. Теперь им будут вручены медали и другие призы.

Стоит отметить, что турнир проводится с целью развития шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта, вовлечение школьников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, в спортивную жизнь страны, а также популяризации шахмат среди школьников.