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Крамник сохранил третье место в рейтинге FIDE
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Россиянин Владимир Крамник сохранил третье место в рейтинге FIDE 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: AP Photo/Hermann J. Knippertz
Российский гроссмейстер Владимир Крамник занимает третью строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Крамника 2800 очков. Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин остался на 13-й строчке, на его счету 2763 очков. Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843), вторую позицию занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2809).
Россиянин Александр Грищук идет на 12-м месте (2767), Петр Свидлер — на 14-м (2760), Ян Непомнящий — на 16-м (2751), Дмитрий Яковенко — на 19-м (2746),
В женском рейтинге первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2654), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2568), на третьем — украинка Анна Музычук (2563). Лучшей из россиянок является Екатерина Лагно, занимающая четвертую позицию (2556).
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