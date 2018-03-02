Белорусский гроссмейстер стал победителем турнира «Аэрофлот Оупен»-2018 

В московской гостинице «Космос» завершился международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Оупен"-2018, традиционно проводимый при поддержке «Аэрофлота». В рамках «Аэрофлот Оупен» прошло три турнира (А, В и С), которые были сформированы в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты сыграли 9 туров по швейцарской системе.
В главном турнире «А» приняли участие более 92— шахматистов из 24-х стран. Победитель главного соревнования получил путевку на супертурнир в Дортмунд (12-23 июля). Первенствовал гроссмейстер Владислав Ковалев (Белоруссия), не проигравший ни одной партии и в итоге набравший 7 очков. Второе-третье места поделили гроссмейстеры Сетураман (Индия) и Дмитрий Гордиевский (Россия), в активе которых по 6,5 очка. По дополнительным показателям вторым стал индийский шахматист.