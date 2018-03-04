Ямальская шахматистка ждёт присвоения звания международного мужского гроссмейстера

Без медалей вернулись салехардцы с шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен-2018». Не смотря на это, они считают свое выступление вполне удачным: двое северян взяли призы, а Александра Горячкина выполнила норму мужского международного гроссмейстера.

— Думаю, уже в этом году на конгрессе ФИДЕ ей присвоят самое высокое шахматное звание в мировой иерархии. И станет она самым юным международным мужским уральским гроссмейстером, — сообщил Александр Потапов , директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова , — Также мы ждём приказа из Минспорта России о присвоении Александре звания «Заслуженный мастер спорта».

Московские шахматные соревнования проходили по трем видам: «С», «В» и «А». Состав каждого формировался в соответствии с рейтингом спортсменов. Играли девять туров по швейцарской системе.

Честь Ямала защищала четверка салехардцев. Сергей Савицкий Павел Потапов сражались в группе «В», а Александра Горячкина и Богдан Беляков — среди сильнейших турнира «А». Конкуренцию им составили 90 спортсменов из 24 стран мира.

Всего одного очка не хватило Богдану Белякову до выполнения нормы мужского международного гроссмейстера. А вот его «напарница», несмотря на неудачный старт, собралась и после первого тура не уступила ни одной партии: семь раз сыграла вничью и победила чемпиона Белоруссии Алексея Александрова . Теперь в активе Александры 4,5 очка, что дает ей возможность выполнить последнюю норму международного гроссмейстера. Кроме того в этой группе она показала лучший результат среди женщин, и получила соответствующий приз.

Сейчас Горячкина занимает 13 позицию в женском мировом рейтинге, а по стране она — четвёртая. От конкурентов шахматистка отстает совсем немного и имеет хорошие шансы ворваться в тройку лидеров. Тем более, впереди ещё целая серия турниров.

4 марта, в преддверии Международного женского дня в Москве состоится традиционный дружеский поединок «Блондинки против брюнеток». Матч пройдёт уже в восьмой раз. Александра Горячкина сыграет за брюнеток. Затем 12 марта уже в Батуми она выступит на чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу среди женщин. А «классика» Старого Света пройдет 7 апреля в Словакии.

В турнире «В», где соревновались 126 спортсменов из 18 стран, оба ямальских участника показали достойный результат. Сергей Савицкий занял 33 призовых места (всего их было 35). А Павел Потапов весь турнир провел в группе лидеров, где не проиграл ни одной партии. В его активе четыре победы и пять ничьих. По дополнительным показателям он взял седьмое призовое место. Не плохой показатель, учитывая, что в Международном турнире участвовали сильнейшие шахматисты всего мира.