Ещё
Вот это девушка! Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот это девушка! Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером 

ИА Север-Пресс 5 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская шахматистка Александра Горячкина усиленно готовится к женскому чемпионату по быстрым шахматам и блицу, который начнется 12 марта в Батуми.
Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов, Александра почти всё выиграла в женских шахматах, и чтобы найти дальнейшую мотивацию, решила играть и с мужчинами. Она хочет перейти на следующий уровень. Так, на завершившемся шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» она выполнила норму мужского международного гроссмейстера. Теперь ямальская шахматистка станет самым юным международным мужским уральским гроссмейстером. Это высокое шахматное звание ей присвоят на конгрессе ФИДЕ. Также ждут приказ из Минспорта России о присвоении Александре звания «Заслуженный мастер спорта».
С 7 по 20 апреля ямальская шахматистка примет участие в чемпионате Европы среди женщин в Словакии.
Александра Горячкина — воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, неоднократная чемпионка мира, Европы и России среди девушек и юношей. В тринадцать лет она стала самым юным женским гроссмейстером в мире. В 2014 году шахматистка завоевала звание чемпионки мира среди юниорок до двадцати лет. В 2015 году она выиграла Кубок России среди женщин. В прошлом году Александра Горячкина в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира и заняла второе место на чемпионате Европы по шахматам в Риге.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Ноябрьске развернули баян! Из 70 музыкантов Гран-при не достался никому Одна акция порождает другую. Книги получат вторую жизнь в тундре «Девочки отжимаются на коленочках». Ямальцы поддержали губернатора, отжавшегося на кулаках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение