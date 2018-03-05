Вот это девушка! Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером 

Ямальская шахматистка Александра Горячкина усиленно готовится к женскому чемпионату по быстрым шахматам и блицу, который начнется 12 марта в Батуми.
Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов, Александра почти всё выиграла в женских шахматах, и чтобы найти дальнейшую мотивацию, решила играть и с мужчинами. Она хочет перейти на следующий уровень. Так, на завершившемся шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» она выполнила норму мужского международного гроссмейстера. Теперь ямальская шахматистка станет самым юным международным мужским уральским гроссмейстером. Это высокое шахматное звание ей присвоят на конгрессе ФИДЕ. Также ждут приказ из Минспорта России о присвоении Александре звания «Заслуженный мастер спорта».
С 7 по 20 апреля ямальская шахматистка примет участие в чемпионате Европы среди женщин в Словакии.
Александра Горячкина — воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, неоднократная чемпионка мира, Европы и России среди девушек и юношей. В тринадцать лет она стала самым юным женским гроссмейстером в мире. В 2014 году шахматистка завоевала звание чемпионки мира среди юниорок до двадцати лет. В 2015 году она выиграла Кубок России среди женщин. В прошлом году Александра Горячкина в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира и заняла второе место на чемпионате Европы по шахматам в Риге.