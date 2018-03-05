Вот это девушка! Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером

Ямальская шахматистка Александра Горячкина усиленно готовится к женскому чемпионату по быстрым шахматам и блицу, который начнется 12 марта в Батуми.

Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов, Александра почти всё выиграла в женских шахматах, и чтобы найти дальнейшую мотивацию, решила играть и с мужчинами. Она хочет перейти на следующий уровень. Так, на завершившемся шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» она выполнила норму мужского международного гроссмейстера. Теперь ямальская шахматистка станет самым юным международным мужским уральским гроссмейстером. Это высокое шахматное звание ей присвоят на конгрессе ФИДЕ . Также ждут приказ из Минспорта России о присвоении Александре звания «Заслуженный мастер спорта».

С 7 по 20 апреля ямальская шахматистка примет участие в чемпионате Европы среди женщин в Словакии.