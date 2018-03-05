Турниры по шахматам и шашкам прошли в клубе парка «Сокольники»

В турнирах по шахматам и русским шашкам, которые прошли в клубе ШШК «Сокольники», приняли участие 96 человек.

В дни проведения состязаний в помещении клуба практически не было свободных мест.

Более трех часов длились шашечные баталии, в ходе которых были выявлены победители. Лучшим шашистом турнира стал международный гроссмейстер С. Белошеев, второе место занял мастер Д. Колосов, а замкнул тройку лидеров мастер С. Горбачев.

Во второй половине дня развернулись шахматные баталии. В блиц-турнире приняли участие более 50 игроков, в числе которых были как любители, так и мастера. Только последний тур помог выявить победителя, поскольку участники шли нога в ногу. По завершении последней партии определился победитель — международный мастер А. Туманов. Второе и третье место заняли постоянные члены Шахматно-шашечного клуба А. Володин и Д. Ковач.

Сильнейшим среди ветеранов старше шестидесяти лет был назван В. Ледяев.

Победители и призеры в каждом турнире получили ценные наборы шахмат и шашек, кубки и дипломы от дирекции парка «Сокольники».

Фото: предоставлено пресс-службой парка.