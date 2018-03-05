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Турниры по шахматам и шашкам прошли в клубе парка «Сокольники»
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Турниры по шахматам и шашкам прошли в клубе парка «Сокольники» 

Управа района Сокольники 5 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
В турнирах по шахматам и русским шашкам, которые прошли в клубе ШШК «Сокольники», приняли участие 96 человек.
В дни проведения состязаний в помещении клуба практически не было свободных мест.
Более трех часов длились шашечные баталии, в ходе которых были выявлены победители. Лучшим шашистом турнира стал международный гроссмейстер С. Белошеев, второе место занял мастер Д. Колосов, а замкнул тройку лидеров мастер С. Горбачев.
Во второй половине дня развернулись шахматные баталии. В блиц-турнире приняли участие более 50 игроков, в числе которых были как любители, так и мастера. Только последний тур помог выявить победителя, поскольку участники шли нога в ногу. По завершении последней партии определился победитель — международный мастер А. Туманов. Второе и третье место заняли постоянные члены Шахматно-шашечного клуба А. Володин и Д. Ковач.
Сильнейшим среди ветеранов старше шестидесяти лет был назван В. Ледяев.
Победители и призеры в каждом турнире получили ценные наборы шахмат и шашек, кубки и дипломы от дирекции парка «Сокольники».
Фото: предоставлено пресс-службой парка.
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