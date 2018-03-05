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В Некрасовке прошел турнир по шахматам
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В Некрасовке прошел турнир по шахматам 

Управа района Некрасовка 5 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В библиотеке № 117 района Некрасовка в пятницу, 2 марта, состоялись соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех». Об этом сообщили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».
— Побороться за призовые места, проверить свои умственные силы и просто сыграть отличную партию с хорошими соперниками смогли все желающие, — рассказала специалист центра Ирина Михайлова.
Победитель и призеры турнира получили почетные грамоты и медали.
Отметим, что библиотека № 117 расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. (вт)
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