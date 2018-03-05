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Жители Марьиной Рощи сыграли в шахматы
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Жители Марьиной Рощи сыграли в шахматы 

Управа района Марьина роща 5 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Турнир по шахматам состоялся в спортивно-досуговом центре «Шире круг» на минувшей неделе. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Турнир проводился среди лиц с ограниченными возможностями. По итогам состязаний первое место занял Борис Нароленко, второе место досталось Геннадию Скитеву, а обладателем бронзы стал Николай Матюхин, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что помимо почетных грамот и медалей победителям были вручены блокноты-магниты «Я выбираю президента России», чтобы напомнить им о необходимости посетить выборы 18 марта. (то)
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