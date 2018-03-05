Жители Марьиной Рощи сыграли в шахматы

Турнир по шахматам состоялся в спортивно-досуговом центре «Шире круг» на минувшей неделе. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

— Турнир проводился среди лиц с ограниченными возможностями. По итогам состязаний первое место занял Борис Нароленко, второе место досталось Геннадию Скитеву, а обладателем бронзы стал Николай Матюхин , — пояснила Цыганова.

Отмечается, что помимо почетных грамот и медалей победителям были вручены блокноты-магниты «Я выбираю президента России», чтобы напомнить им о необходимости посетить выборы 18 марта. (то)