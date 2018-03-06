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На Черняховского устроят соревнования по шашкам и шахматам среди женщин
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На Черняховского устроят соревнования по шашкам и шахматам среди женщин 

Управа района Аэропорт города Москвы 6 марта 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В клубе «Северная ладья», который находится на улице Черняховского, 7 марта состоится окружной спортивный праздник для любительниц шашек и шахмат, приуроченный к Международному женскому дню. Принять в участие в соревнованиях приглашают представительниц слабого пола, проживающих в Северном округе, в возрасте от 18 лет.
— Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе в семь туров. На каждую партию отводится 10 минут, — поделилась представитель Центра физической культуры и спорта САО Майя Солдатова.
Справки по телефону: 8 (916) 185-65-59.
Начало в 11.00. Адрес клуба «Северная ладья»: ул. Черняховского, д. 17. (мю)
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