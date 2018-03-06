На Черняховского устроят соревнования по шашкам и шахматам среди женщин

В клубе «Северная ладья», который находится на улице Черняховского, 7 марта состоится окружной спортивный праздник для любительниц шашек и шахмат, приуроченный к Международному женскому дню. Принять в участие в соревнованиях приглашают представительниц слабого пола, проживающих в Северном округе, в возрасте от 18 лет.

— Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе в семь туров. На каждую партию отводится 10 минут, — поделилась представитель Центра физической культуры и спорта САО Майя Солдатова

Справки по телефону: 8 (916) 185-65-59.

Начало в 11.00. Адрес клуба «Северная ладья»: ул. Черняховского, д. 17. (мю)