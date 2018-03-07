Крамник: скорее всего уйду из шахмат через два-три года

"Буду продолжать, пока у меня есть силы. Пока я могу играть на хорошем уровне и получать от этого удовольствие. Но наступит момент, когда это сложно будет делать, и я закончу с шахматами. Скорее всего, это произойдет через два-три года", — цитирует Крамника газета "Известия". Российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал, когда собирается закончить карьеру.

"Я тоже думал, что уйду из профессионального спорта в этом возрасте. Но сейчас я третий в рейтинге ФИДЕ, вновь получил шанс побороться за шахматную корону. Он отметил, что 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров закончил карьеру в 42 года

Понятно, что годы не являются преимуществом в любом виде спорте, в том числе и шахматах, но пока я выдерживаю конкуренцию", — добавил Крамник.

Турнир претендентов, на который Крамник получил wild card, пройдет с 10 по 28 марта.

Ранее Крамник отметил, что считает состав участников турнира сильнейшим в истории.